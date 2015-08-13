Число жертв взрыва в Тяньцзине выросло до 50

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 человек погибли и 700 получили травмы в результате мощных взрывов в китайском Тяньцзине, которые произошли в среду вечером. Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

Согласно информации, среди погибших 12 человек - пожарные, еще 36 числятся пропавшими без вести.

Взрывы произошли на складе опасных химических веществ в промзоне неподалеку от городского порта. Газета "Чжунго циннянь бао", в частности, указывает, что, по имеющимся у нее данным, на складе могли находиться химикаты, содержащие циан и циановую кислоту, которые представляют опасность для человека. Официально эти данные не подтверждены.

Взрывы были такой силы, что в домах в радиусе 2 км были выбиты окна, оказавшиеся рядом с территорией склада машины были разрушены. Сообщается, что взрывы были видны даже из космоса.

По данным китайского сейсмологического центра, мощность первого взрыва была эквивалентна трем тоннам тротила, второго - 21 тонне.

Сейсмическая активность была зафиксирована также в районе Пекина, который расположен в 160 км от Тяньцзиня.