​Число ярмарок "Из села в город" будет увеличено до пяти

ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана намерен увеличить количество мест для проведения ярмарок "Из села в город".

Об этом сообщил Report пресс-секретарь ОАО Маис Мусаев.

"Сейчас ярмарки проводятся в Ясамальском, Бинагадинском и Наримановском районах столицы. До конца этого года мы планируем организовать еще две ярмарки. Пока не определены места для этих целей", - сказал он.

Проект "Из села в город" реализуется в целях поддержки продаж сельхозпродукции, производимой малыми и средними фермерскими хозяйствами.