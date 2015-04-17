Будет укреплена материально-техническая база научно-исследовательских учреждений при Минсельхозе Азербайджана

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, направленных на укрепление материально-технической базы научно-исследовательских учреждений, осуществляющих деятельность в системе министерства сельского хозяйства страны.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, министерству сельского хозяйства Азербайджана из Резервного фонда главы государства выделено 10 (десять) млн. манатов.

Средства будут направлены на реконструкцию и оснащение современным лабораторным оборудованием Аграрного научного центра, его региональных отделений, а также научно-исследовательских институтов, находящихся в его подчинении.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в соответствующем порядке, Кабинету министров АР – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.