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    Будет укреплена материально-техническая база научно-исследовательских учреждений при Минсельхозе Азербайджана

    Из Резервного фонда главы государства на данные цели выделено 10 миллионов манатов

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, направленных на укрепление материально-технической базы научно-исследовательских учреждений, осуществляющих деятельность в системе министерства сельского хозяйства страны.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, министерству сельского хозяйства Азербайджана из Резервного фонда главы государства выделено 10 (десять) млн. манатов.

    Средства будут направлены на реконструкцию и оснащение современным лабораторным оборудованием Аграрного научного центра, его региональных отделений, а также научно-исследовательских институтов, находящихся в его подчинении.

    Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в соответствующем порядке, Кабинету министров АР – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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