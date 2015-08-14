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    Более 20 человек погибли от авиаудара иракских ВВС по больнице

    Среди погибших - женщины и дети

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Удары иракских ВВС в западной провинции Анбар привели к гибели 22 мирных жителей. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом передает агентство Associated Press.

    Сообщается, что удары планировалось нанести по позициям группировки "Исламское государство" в селении Нассеф, расположенном близ контролируемого ИГ города Эль-Фаллуджа, однако в итоге они пришлись на больницу.

    Собеседник агентства отметил, что среди погибших - женщины и дети.

    Со своей стороны представитель министерства обороны Ирака Яхья Расул отрицает факт нанесения авиаудара по больнице.

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