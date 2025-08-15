Black Terra — шаг к возрождению почв и новому аграрному будущему

Сегодня по инициативе Центра аграрных исследований Каспийского региона (CARCAS) был заложен фундамент сотрудничества между ООО AzChemCo и ООО AQRIBIOEKOTEX.

Как сообщает Report, в результате этого сотрудничества AzChemCo учредила новый бренд Black Terra. Бренд, воплощающий идею восстановления и обогащения почв, с помощью органических материалов, полезных бактерий, биогумуса и торфа доведет непригодные для посева земли до уровня плодородной почвы высшей категории. Используя ноу-хау обеих компаний, на рынки Азербайджана и мира будут представлены новые продукты.

На церемонии открытия производственной площадки, где будут производиться продукты с использованием микробиологических препаратов и натуральных веществ, присутствовали председатель наблюдательного совета Центра CARCAS Рифат Султанзаде, директор ООО AQRIBIOEKOTEX Эльмар Ализаде, ведущий научный сотрудник ООО AzChemCo, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Азад Керимов, глава департамента развития бизнеса ООО AzChemCo Ульви Бадалов, руководитель производственного предприятия ООО AzChemCo Вугар Ибрагимов и представители других заинтересованных организаций. Участники символической подготовки почвы поделились своими впечатлениями с медиа.

"Компания AzChemCo, которая на протяжении многих лет занимается производством уникальных удобрений, обладает бесценным опытом в области восстановления почв. Радует, что одна из профессиональных компаний, разделяющих нашу философию, — это ООО AQRIBIOEKOTEX. Объединив наши технологии, мы воплотим в жизнь нашу идею защиты и восстановления почв. Сегодня во всем мире одними из самых приоритетных вопросов являются сохранение и эффективное использование плодородных почв и водных ресурсов. Особенно на Апшеронском полуострове ощущается нехватка плодородных почв. Это сотрудничество, созданное при поддержке центра «CARCAS», обещает большое будущее. Мы, как «CARCAS», готовы оказать всестороннюю необходимую поддержку для этого. Это стратегический вопрос, даже вопрос стратегической безопасности. Мы рады, что сегодня вместе сделали первый шаг к прекрасному началу и наша платформа стала местом выбора для профессионалов в вопросах сотрудничества, поддержки, обмена опытом и знаниями", - сказал Рифат Султанзаде.

По словам Эльмара Ализаде, микробиологические препараты — это экологически чистые удобрения. "Наша компания, добивающаяся высоких результатов в растениеводстве, также производит передовые биотехнологические средства для производства биогумуса. Полезные бактерии дают наилучшие результаты как для почвы, так и непосредственно для растений. Сегодня закладывается основа бренда «Black Terra». Очень радует, что создается еще один полезный и технологичный азербайджанский бренд. Плодородная, живая, полезная, богатая почва, насыщенная всеми необходимыми для растений веществами, нужна каждому. Объединив наш труд, стремления и опыт, мы будем сотрудничать в этой сфере", - отметил он.

Азад Керимов подчеркнул, что на Абшеронском полуострове преобладают серобурые почвы различного гранулометрического состава – от супесчаных до тяжелосуглинистых. В целом, почвы полуострова можно считать одними из самых обедненных макро, микро элементами и гумусом почв в нашей стране, что является показателем низкого уровня плодородия.

"Неправильно привозить плодородный слой почвы с других мест на Абшеронский полуостров, так как это наносит ущерб территориям, откуда забирается почва и нарушается экологическое равновесие экосистемы. Сбор и перевозка почвенного покрова, являющимся достоянием нашей родины, вызывает вопросы насчет законности такой деятельности. Необходимо обогащать собственные почвы полуострова. Теперь давайте экстраполируем эту идею на другие регионы с низким плодородием почв, и даже на другие страны. Во многих странах мира средства для обогащения почвы, а также плодородная почва входят в список самых востребованных продуктов. Скоро нашим клиентам, ищущим плодородную почву различными способами, нами будут предложены готовые комплексные решения. Кроме того, AzChemCo» и «AQRIBIOEKOTEX представят на местный и мировой рынок продукты, созданные с использованием самых передовых и безопасных технологий, которые будут удобны как для профессионалов, так и для любителей зеленого хобби, и принесут высокие результаты. Бренд «Black Terra» также будет очень интересен для декоративного садоводства. От небольших горшков до крупных участков уверен «Black Terra» покажет свою уникальность", - сказал Керимов.

Ульви Бадалов выразил благодарность Центру CARCAS за предоставленную возможность и организацию. "Рады сотрудничеству с таким партнером, как AQRIBIOEKOTEX. С сегодняшнего дня мы начинаем решать технические и производственные вопросы. Black Terra подразумевает комплексный, высокотехнологичный и одновременно доступный подход к решению вопроса нехватки плодородной почвы. Уверен, когда в ближайшее время новая линейка наших товаров появится на рынке, наши клиенты убедятся в качестве предлагаемых решений. Мы сотрудничаем с ведущими специалистами, постоянно проводим огромное количество тестов, внедряем новые технологии. Наша стратегическая цель сделать Black Terra глобальным брендом", - добавил он.



