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Азиз Воитов: Узбекистан планирует применить опыт Азербайджана в модернизации сельского хозяйства

Азиз Воитов: Узбекистан планирует применить опыт Азербайджана в модернизации сельского хозяйства Узбекистан рассматривает возможности применить опыт Азербайджана в области субсидирования аграрного сектора и цифровизации сельского хозяйства.
АПК
3 июля 2023 г. 18:25
Азиз Воитов: Узбекистан планирует применить опыт Азербайджана в модернизации сельского хозяйства

Узбекистан рассматривает возможности применить опыт Азербайджана в области субсидирования аграрного сектора и цифровизации сельского хозяйства.

Как передает Report, об этом министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов написал на своей странице с социальных сетях, рассказывая о своем участии в 43-м заседании Всемирной организации продовольственной организации (FAO), проходящем в Риме.

"В рамках визита в Рим начались двусторонние встречи, в том числе с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым. Азербайджан имеет уникальные достижения в области агросубсидирования и цифровизации сельского хозяйства. Мы можем научиться этому и применить этот опыт в Узбекистане", - написал министр.

А. Воитов также отметил, что с азербайджанской стороной были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в области хлопководства, шелководства и ветеринарии.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Azərbaycanın kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşdırılması təcrübəsini öyrənir
Версия на английском языке Minister: Uzbekistan to apply Azerbaijan's experience in modernization of agriculture

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