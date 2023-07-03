Азиз Воитов: Узбекистан планирует применить опыт Азербайджана в модернизации сельского хозяйства

Узбекистан рассматривает возможности применить опыт Азербайджана в области субсидирования аграрного сектора и цифровизации сельского хозяйства.

Узбекистан рассматривает возможности применить опыт Азербайджана в области субсидирования аграрного сектора и цифровизации сельского хозяйства.

Как передает Report, об этом министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов написал на своей странице с социальных сетях, рассказывая о своем участии в 43-м заседании Всемирной организации продовольственной организации (FAO), проходящем в Риме.

"В рамках визита в Рим начались двусторонние встречи, в том числе с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым. Азербайджан имеет уникальные достижения в области агросубсидирования и цифровизации сельского хозяйства. Мы можем научиться этому и применить этот опыт в Узбекистане", - написал министр.

А. Воитов также отметил, что с азербайджанской стороной были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в области хлопководства, шелководства и ветеринарии.