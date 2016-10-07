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    Azersun намерен довести объемы местного сырья в производстве сахара до 50%

    Холдинг ожидает поддержки от государства

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "К концу года мы намерены довести объемы местного сырья в производстве сахара до 45-50%. Мы ожидаем поддержки от государства в данном вопросе".

    Как передает Report, об этом заявил журналистам президент Azersun Holding Абдулбари Гозал.

    По его словам, сейчас только 15% продукции компании производится из местного сырья.

    А.Гозал также отметил, что руководимая им компания способствовала продвижению бренда Azerçay на мировом рынке.

    Кроме того, по его словам, упаковки для производимой в стране соли и помидоров завозятся из-за рубежа, что влияет на себестоимость продукции. 

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