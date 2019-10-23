Азербайджан третий среди импортеров российской пшеницы третьего класса

Россия экспортировала рекордные объемы пшеницы третьего класса в июле-сентябре этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько на XI Международном зерновом форуме в Баку.

Лидером среди стран-импортеров является Турция, на втором месте Египет, за ним следуют Азербайджан, Израиль и Грузия.

В январе-сентябре текущего года в Азербайджан импортировано 1 млн 112 тыс. 878 тонн пшеницы на 240 млн 747 тыс. долларов. В аналогичном периоде прошлого года импортировано 829 тыс. 249 тонн пшеницы стоимостью 151 млн 427 тыс. долларов.