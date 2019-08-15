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Азербайджан сократил расходы на импорт сливочного масла

​Азербайджан сократил расходы на импорт сливочного масла

В январе-июле этого года Азербайджан импортировал 7 482 тонны сливочного масла и других масел животного происхождения на общую сумму 37,304 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объемы импорта увеличились на 178 тонн (2,44%), а сумма сократилась на 5,683 млн долларов (13,22%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-июль текущего года импорт сливочного масла и других масел животного происхождения составил 0,44% от общего объема импорта страны.

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