​Азербайджан намерен расширить экспорт сельхозпродукции в Африку

ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана намерено расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в следующем году.

Об этом сообщила председатель правления ОАО Лейла Мамедова.

По ее словам, после экспорта фруктов в Нигерию вновь поступили предложения: "Недавно мы также отправили партию граната. Наша цель - продвигать нашу продукцию не только в Нигерии, но и в соседних странах и расширять экспорт. В этих странах практически незнакомы с азербайджанской продукцией. Наша цель - продвижение страны".