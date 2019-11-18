​Азербайджан намерен экспортировать гранат в Катар

Со следующего года Азербайджан может экспортировать гранат в Катар.

Об этом сообщил Report председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана Фархад Гарашов.

"Мы побывали в Катаре несколько месяцев назад, провели встречи и переговоры. Считаю, что мы сможем экспортировать гранат в Катар с 2020 года. Объем экспорта будет зависеть от заказа", - сказал он.

По его словам, в настоящее время азербайджанские производители предпринимают шаги по поставкам граната в страны ЕС: "Четыре большегрузных автотранспортных средств уже отправлены в Польшу, один во Францию. Экспорт во Францию дался нам с трудом. Мы много лет пробивались на этот рынок".

Председатель ассоциации также призвал фермеров, которые хотят продавать гранат на зарубежные рынки, соблюдать требования сертификации и продовольственной безопасности каждой страны. Упаковка также должна соответствовать требованиям. Иногда фермеры экспортируют незрелый продукт. В дальнейшем это создает проблемы и при экспорте зрелой продукции".

Напомним, что Ассоциация производителей и экспортеров граната Азербайджана была создана 31 октября 2016 года.