​Азербайджан наладил экспорт яиц в арабские страны

ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана продолжает расширять географию экспорта сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщила Report председатель правления ОАО Лейла Мамедова.

"Помимо таких традиционных рынков как Россия, мы экспортируем продукцию в африканские страны – Нигерию и Кению, а также в Объединенные Арабские Эмираты. Например, этим летом производство яиц в Азербайджане было высоким, и мы организовали экспорт яиц в арабские страны", - сказала оно.

Мамедова также сказала, что компания занимается организацией взаимодействия более 800 государственных предприятий с частным сектором, продаж продукции фермеров, что способствует росту сельскохозяйственного производства.