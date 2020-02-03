ФАО поможет Азербайджану предотвратить продовольственную расточительность

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) может реализовать проект по сокращению продовольственной расточительности в Азербайджане. Реализация проекта предположительно начнется в этом году.

Об этом сообщил Report специалист по программам Офиса партнерства и координации ФАО в Азербайджане Каан Башаран.

"В первую очередь, будет проведена предварительная оценка. Проект включает вопрос внедрения современных стандартов по предотвращению продовольственной расточительности", - отметил он.

К. Башаран сказал, что в рамках партнерства ФАО с правительством Турции существует программа для стран Центральной Азии и Азербайджана: "Ожидается, что этот проект будет реализован в рамках этой программы".