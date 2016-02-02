​Азербайджанские ученые впервые в мире получили сок из хурмы, не имеющий осадка

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанские биологи представили новое научное достижение. По полученной Report информации, впервые в мире им удалось получить совершенно прозрачный и не имеющий осадка сок из японской хурмы.

По сведениям источника, сок этого фрукта не имеет аналогов в мире: "Мы встречали сок хурмы только в Южной Корее, однако он расфасовывается в жестяные банки и имеет осадок".

Источник сообщил, что вытяжка сока из мякоти хурмы - сложный процесс, поэтому не существует сока хурмы без осадка. Однако исследования азербайджанских ученых дали свои плоды: "На сегодняшний день проект нуждается в поддержке со стороны государства для того, чтобы обеспечить выведение готовой продукции на мировой рынок. С этой целью участники проекта обратились в министерство экономики. Израильские и японские предприниматели уже выражают интерес к этому достижению".

Регионы Азербайджана, в частности Закатало-Балакянский регион, отличаются высокой урожайностью хурмы. Это научное достижение может сыграть роль в разветвлении ненефтяного сектора страны и формировании нового азербайджанского бренда.

Отметим, что хурма - скоропортящийся продукт из-за высокого содержание сахара, и может заплесневеть в течение 1-2 дней. По этой причине урожай хурмы в течение короткого времени продается на заводы, производящие коньяк, вино и другие напитки. Темный окрас плодов хурмы указывает на высокое содержание йода, необходимого человеческому организму.