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Азербайджанские компании представлены на выставке продуктов питания в Москве

Азербайджанские компании представлены на выставке продуктов питания в Москве В московском МВЦ "Крокус Экспо" открылась ежегодная крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow, в который приняли участие и азербайджанские производители. Как сообщает российское бюро Report, мероприятие проходит при поддержке
АПК
21 сентября 2021 г. 14:49
Азербайджанские компании представлены на выставке продуктов питания в Москве

В московском МВЦ "Крокус Экспо" открылась ежегодная крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow, в который приняли участие и азербайджанские производители. Как сообщает российское бюро Report, мероприятие проходит при поддержке как государственных органов, так и профильных коммерческих и некоммерческих организаций.

В выставке принимают участие 23 азербайджанские компании, которые представили свою продукцию на едином национальном стенде. Были представлены такие продукты, как гранатовый сок, сухофрукты, алкогольные напитки, кондитерские изделия, а также сельскохозяйственная продукция.

Торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев рассказал об увеличении показателей уровня экспорта продуктов из Азербайджана в Россию: "Сегодня пятый, юбилейный раз нашего участия на данной выставке. Несмотря на то, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы, Азербайджан участвовал в этой выставке и в прошлом году. А сегодня более 20 азербайджанских производителей представили здесь разную продукцию. Могу с уверенностью сказать, что по сравнению с показателями прошлого года поставка продукции из Азербайджана увеличилась на 18%".

Ежегодно свыше 1000 ведущих компаний-производителей и поставщиков продуктов питания из зарубежных стран и более чем 40 регионов России представляют на выставке WorldFood Moscow широкий ассортимент продовольственной продукции. Участниками мероприятия становятся представители оптовой и розничной торговли, предприятий общественного питания, сектора HoReCa, а также производители продуктов питания и напитков.

В рамках выставки посетители смогут не только ознакомиться с имеющейся на стендах продукцией, но выстроить сотрудничество с возможными партнерами и получить консультацию полезную информацию о сфере продуктов питания.

Выставка продлится до 24 сентября.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani companies represented at food exhibition in Moscow

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