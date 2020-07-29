Азербайджанские фермеры получат страховые выплаты онлайн

На прошлой неделе премьер-министр утвердил Положение об информационной системе аграрного страхования. Система позволит избежать непосредственного контакта сторон в процессе оформления аграрного страхования.

На прошлой неделе премьер-министр утвердил Положение об информационной системе аграрного страхования. Система позволит избежать непосредственного контакта сторон в процессе оформления аграрного страхования.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда аграрного страхования при Министерстве сельского хозяйства Фуад Садыгов в интервью ARB TV.

По его словам, фермеры, зарегистрированные в электронной информационной системе сельского хозяйства, могут обратиться в фонд онлайн или через страховых посредников: “Фонд оценит это обращение, а договор страхования будет заключен в электронном виде. То есть для заключения договора аграрного страхования фермеру не нужно будет приезжать из района в Баку. При наступлении страхового события, процесс оформления страховых выплат тоже пройдет онлайн. Фермер обратится в страховую компанию, эти документы поступят в фонд, мы их рассмотрим и осуществим денежный перевод”.

Напомним, что 19 августа прошлого года Президент Ильхам Алиев подписал указ о внедрении в Азербайджане закона "Об аграрном страховании”. Согласно указу, уставный капитал Фонда аграрного страхования первоначально составит 1 млн манатов, в 2020 и 2021 годах эта цифра будет увеличена на 5 млн манатов и 3 млн манатов соответственно.