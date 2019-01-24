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    Азербайджанская продукция на "Международной Зеленой Неделе"

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В столице Германии, Берлине, проводится традиционная выставка "Международная Зеленая Неделя - 2019".

    Об этом Report сообщили в министерстве экономики.

    По информации, на выставке при поддержке министерства экономики и при организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций 14 азербайджанских компаний на едином стенде страны под названием "Made in Azerbaijan" представляют вина и другие алкогольные напитки, лечебные травяные чаи, кондитерские изделия, сухофрукты и др. продукцию.

    Посетители проявляют большой интерес к подготовленному с особым вкусом и дизайном стенду "Made in Azerbaijan".

    Выставка продлится до 27 января.

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