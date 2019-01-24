Азербайджанская продукция на "Международной Зеленой Неделе"

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В столице Германии, Берлине, проводится традиционная выставка "Международная Зеленая Неделя - 2019".

Об этом Report сообщили в министерстве экономики.

По информации, на выставке при поддержке министерства экономики и при организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций 14 азербайджанских компаний на едином стенде страны под названием "Made in Azerbaijan" представляют вина и другие алкогольные напитки, лечебные травяные чаи, кондитерские изделия, сухофрукты и др. продукцию.

Посетители проявляют большой интерес к подготовленному с особым вкусом и дизайном стенду "Made in Azerbaijan".

Выставка продлится до 27 января.