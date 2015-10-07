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    Азербайджанская компания построит в Татарстане завод по производству соков

    Торжественная церемония начала реализации инвестиционного проекта состоится сегодня

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская компания Benkons Group приступает к строительству завода по производству соков и логистического центра в Татарстане общей стоимостью более 4 млрд. рублей, сообщает Report со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Татарстана.

    Как ожидается, завод и логистический центр начнут работу в начале 2017 года. Торжественная церемония начала реализации инвестиционного проекта пройдет сегодня, 7 октября, с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. 

    Предполагается, что завод будет специализироваться на производстве натуральных соков из экологически чистых фруктов. Минимальная проектная производительность - 53,8 млн. литров в год. Будут созданы более 250 рабочих мест.

    Предварительная договоренность о проработке проекта была достигнута в ходе визита руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной в Азербайджан в декабре 2014 года. В феврале 2015 года проект был представлен главе Татарстана, было подписано соглашение о взаимодействии между Benkons Group и Агентством инвестиционного развития республики.

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