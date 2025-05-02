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Азербайджан завершил электронную сертификацию экспорта растениеводческой продукции в РФ

Азербайджан завершил электронную сертификацию экспорта растениеводческой продукции в РФ Азербайджан завершил электронную сертификацию экспорта растениеводческой продукции в РФ
АПК
2 мая 2025 г. 13:38
Азербайджан завершил электронную сертификацию экспорта растениеводческой продукции в РФ

Азербайджан успешно завершил процесс электронной сертификации экспорта растениеводческой продукции в Россию.

Как передает Report, об этом заявил зампредседателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Баларагим Гулиев на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.

"Фитосанитарные системы двух стран были интегрированы. В настоящее время мы стараемся развивать работу, связанную с экспортом продукции животноводства", - отметил он.

Представитель АПБА добавил, что ведется работа по экспорту птицеводческой продукции Азербайджана в арабские страны, а также в США. "Одним из важнейших условий экспорта продукции животного происхождения является создание в стране зон, свободных от болезней. В этом направлении мы также добились определенных успехов. Азербайджан уже получил статус страны, свободной от чумы мелкого рогатого скота", - подчеркнул Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bitkiçilik məhsullarının Rusiyaya ixracına dair elektron sertifikatlaşmanı başa çatdırıb

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