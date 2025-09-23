Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Азербайджан впервые экспортировал персики в Гонконг, Румынию и Латвию

    АПК
    • 23 сентября, 2025
    • 13:10
    В январе-июле этого года Азербайджан экспортировал 54 тыс. 277 тонн персиков (включая нектарин) на сумму $65,7 млн, что на 72% больше в денежном и на 76% - в количественном выражении по сравнению с тем же периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

    В отчетный период Азербайджан поставил в Россию 50 тыс. 282 тонны (+65%) персиков на сумму $60,93 млн (на 61% больше показателя годовой давности), в Украину - 2 тыс. 327 тонн на сумму $2,4 млн (год назад поставок не было), в Беларусь - 963 тонны (+25 раз) на сумму $1,72 млн (+37 раз), в ОАЭ - 180,4 тонны (+86%) на сумму $245 тыс. (+83%), в Казахстан - 246,2 тонны (+47%) на сумма $165,4 тыс. (+65%).

    В этом году впервые за последние 14 лет (примечание: открытая официальная статистика по внешней торговле доступна с 2011 года) осуществлены поставки в Румынию (35,46 тонны на сумму $39,52 тыс.), Латвию (19,2 тонны на сумму $23,67 тыс.) и Гонконг (1,34 тонны на сумму $11,81 тыс.).

    В 2024 году из 56 404 тонн экспортированных из Азербайджана персиков 97% пришлось на долю России.

    Azərbaycan ilk dəfə Honkonq, Rumıniya və Latviyaya şaftalı ixrac edib

