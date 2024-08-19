Азербайджан в этом году на 71% увеличил экспорт хурмы в РФ

Поставки хурмы из Азербайджана в Россию с начала 2024 года выросли на 71,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Поставки хурмы из Азербайджана в Россию с начала 2024 года выросли на 71,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщил Россельхознадзор.

"Так, с начала 2024 года в Россию было поставлено 338,7 тыс. тонн азербайджанской плодоовощной продукции, что сопоставимо с объемом поставок товаров за аналогичный период 2023 года - 352 тыс. тонн. При этом отмечен рост поставок хурмы - на 71,3% - с 18,2 до 31,2 тыс. тонн, нектаринов - на 34,2% - с 14,1 до 19 тыс. тонн, персиков - на 26,6% - с 13,7 до 17,4 тыс. тонн, клубники - на 10,7% - с 17,6 до 19,5 тыс. тонн, томатов - на 9,7% - с 106 до 116,2 тыс. тонн.", - говорится в сообщении.

Согласно статистике, значительно увеличился объем экспорта продовольственного картофеля из России в Азербайджан - в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 23 тыс. тонн, также увеличился экспорт лука в 5,1 раза, до 7,7 тыс. тонн.

Ведомство также сообщило, что 19 августа в Баку руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли подписали соглашение между правительствами России и Азербайджана о сотрудничестве в области карантина и защиты растений. Церемония подписания документа состоялась в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан.