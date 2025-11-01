Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    АПК
    • 01 ноября, 2025
    • 14:13
    Азербайджан в 2025 году является крупнейшим покупателем пшеницы в Саратовской области РФ

    Азербайджан в 2025 году является крупнейшим покупателем продовольственной пшеницы в Саратовской области РФ.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на пресс-конференции в субботу заявил врио руководителя управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям Джамбул Исмагулов.

    По его словам, с начала года Саратовская область экспортировала свыше 440 тысяч тонн зерновой продукции.

    При этом крупнейшим покупателем является Азербайджан - 198 тысяч тонн продукции (в основном продовольственная пшеница).

    На втором месте Турция (нут и подсолнечный шрот), на третьем - Иран (фуражный ячмень).

    В топ-5 покупателей также входят Казахстан (пшеница, сафлор, ячмень) и Туркменистан (мука).

    Bu il Azərbaycan Saratovdan ən böyük buğda alıcısıdır

