Азербайджан в 2025 году является крупнейшим покупателем пшеницы в Саратовской области РФ

Азербайджан в 2025 году является крупнейшим покупателем продовольственной пшеницы в Саратовской области РФ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на пресс-конференции в субботу заявил врио руководителя управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям Джамбул Исмагулов.

По его словам, с начала года Саратовская область экспортировала свыше 440 тысяч тонн зерновой продукции.

При этом крупнейшим покупателем является Азербайджан - 198 тысяч тонн продукции (в основном продовольственная пшеница).

На втором месте Турция (нут и подсолнечный шрот), на третьем - Иран (фуражный ячмень).

В топ-5 покупателей также входят Казахстан (пшеница, сафлор, ячмень) и Туркменистан (мука).