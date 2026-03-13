Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Азербайджан в 2025 году потратил свыше 500 млн манатов на продовольственную безопасность

    АПК
    • 13 марта, 2026
    • 11:39
    Азербайджан в 2025 году потратил свыше 500 млн манатов на продовольственную безопасность

    В Азербайджане в 2025 году в качестве государственной финансовой поддержки производителям сельхозпродукции на обеспечение продовольственной безопасности было выделено 504 млн манатов. Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса, состоявшемся сегодня, в ходе представления обзорного отчета о деятельности Кабинета министров за 2025 год. По его словам, на эффективное использование имеющихся на территории страны водных ресурсов, обеспечение фермеров поливной водой, расширение орошаемых площадей и финансовое обеспечение других мероприятий было направлено 539 млн манатов (+ 23% больше годом ранее).

    Azərbaycan ötən il ərzaq təhlükəsizliyinə 504 milyon manat xərcləyib
