Азербайджан в 2025 году потратил свыше 500 млн манатов на продовольственную безопасность

В Азербайджане в 2025 году в качестве государственной финансовой поддержки производителям сельхозпродукции на обеспечение продовольственной безопасности было выделено 504 млн манатов. Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса, состоявшемся сегодня, в ходе представления обзорного отчета о деятельности Кабинета министров за 2025 год. По его словам, на эффективное использование имеющихся на территории страны водных ресурсов, обеспечение фермеров поливной водой, расширение орошаемых площадей и финансовое обеспечение других мероприятий было направлено 539 млн манатов (+ 23% больше годом ранее).