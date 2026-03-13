Азербайджан в 2025 году потратил свыше 500 млн манатов на продовольственную безопасность
АПК
- 13 марта, 2026
- 11:39
В Азербайджане в 2025 году в качестве государственной финансовой поддержки производителям сельхозпродукции на обеспечение продовольственной безопасности было выделено 504 млн манатов. Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса, состоявшемся сегодня, в ходе представления обзорного отчета о деятельности Кабинета министров за 2025 год. По его словам, на эффективное использование имеющихся на территории страны водных ресурсов, обеспечение фермеров поливной водой, расширение орошаемых площадей и финансовое обеспечение других мероприятий было направлено 539 млн манатов (+ 23% больше годом ранее).
Последние новости
12:03
Фото
Baku Steel Company увеличила экспорт в США и Европу в 2025 годуБизнес
12:00
В Израиле с начала операции против Ирана госпитализированы почти 3 тыс. человекДругие страны
11:55
Асадов: В Азербайджане в 2026г планируется разминировать более 65 тыс. га земельКарабах
11:55
В Азербайджане освоено 99,99% средств на ликвидацию ЧСФинансы
11:55
Али Асадов: Суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана надежно обеспеченыВнутренняя политика
11:54
Марк Карни: Канада вложит почти $26 млрд в новые военные базы в АрктикеДругие страны
11:52
Али Асадов: Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $91 млрдФинансы
11:52
Страховой сектор Азербайджана вырос на 4% в 2025 годуФинансы
11:51