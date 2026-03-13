İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycan ötən il ərzaq təhlükəsizliyinə 504 milyon manat xərcləyib

    13 mart, 2026
    • 11:34
    Azərbaycan ötən il ərzaq təhlükəsizliyinə 504 milyon manat xərcləyib

    2025-ci ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlətin maliyyə dəstəyi olaraq ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün 504 milyon manat vəsait ayrılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında - Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabatın təqdimatı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ölkə ərazisində mövcud olan su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi, fermerlərin suvarma suyu ilə təchizatı, suvarma sahələrinin genişləndirilməsi və digər tədbirlərin maliyyə təminatı üçün isə 539 milyon manat (23% çox) vəsait yönəldilib.

    Əli Əsədov Milli Məclis Nazirlər Kabineti
    Азербайджан в 2025 году потратил свыше 500 млн манатов на продовольственную безопасность

