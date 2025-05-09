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Азербайджан увеличил закупки зерна и бобовых на 2%

Азербайджан увеличил закупки зерна и бобовых на 2% Азербайджан увеличил закупки зерна и бобовых на 2%
АПК
9 мая 2025 г. 17:10
Азербайджан увеличил закупки зерна и бобовых на 2%

В январе-апреле этого года Азербайджан импортировал из Турции зерновые, бобовые, масличные семена и их продукты на сумму $59,73 млн, что на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

Только в апреле Турция экспортировала в Азербайджан зерновые, бобовые, масличные семена и их продукты на сумму $14,924 млн, что на 38% больше, чем годом ранее.

За 4 месяца общая стоимость экспорта зерновых, бобовых, масличных семян и их продуктов из Турции увеличилась на 5,6% в годовом исчислении до $4,179 млрд, а в апреле выросла на 12 % до $0,969 млрд.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases spending on grain, legume imports from Türkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalıların idxalına çəkdiyi xərci artırıb

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