Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 37%

    Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 37%

    Азербайджан в январе-феврале 2026 года импортировал 257,269 тыс. тонн пшеницы, что на 69,699 тыс. тонн или 37,1% больше аналогичного показателя годом ранее.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов пшеницы составила $57,895 млн, что на $17,399 млн или 43% больше, чем в прошлом году.

    В отчетный период расходы на импорт пшеницы составили 2,2 % от общих импортных расходов Азербайджана.

    Напомним, что за последние два месяца Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $3,538 млрд. Это на 30,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего объема внешнеторгового оборота $2,236 млрд пришлось на экспорт, а $1,302 млрд - на импорт. За последний год экспорт сократился на 26,4%, а импорт - на 36,5%. В итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере $934 млн. Это на 5,3 % меньше в годовом сравнении.

    Государственный таможенный комитет Импорт пшеницы Торговые операции с зарубежными странами
    Azərbaycan buğda idxalını 37 % artırıb
    Azerbaijan's wheat imports up by 37%
    Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 37%

