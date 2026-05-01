ММ ратифицировал соглашение об обмене информацией при исполнении судебных актов

Милли Меджлис ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сфере обмена информацией при принудительном исполнении судебных и иных актов.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект был принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Соглашение "О сотрудничестве в области обмена информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц" было подписано 26 июня 2025 года и состоит из 25 статей.

Документ направлен на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, а также законных интересов государства и других органов и организаций при исполнении соответствующих актов. Кроме того, соглашение предусматривает совершенствование взаимодействия между органами принудительного исполнения стран СНГ.

Согласно документу, стороны в рамках сотрудничества по запросу обеспечивают получение информации, справок, документов или их заверенных копий от физических и юридических лиц, государственных органов и должностных лиц.

При этом органы принудительного исполнения обязуются запрашивать, обрабатывать и использовать предоставленные данные исключительно в объеме, необходимом для достижения целей запроса.

Также предусмотрено соблюдение требований информационной безопасности и конфиденциальности при обмене данными.