    • 01 мая, 2026
    • 12:34
    ММ ратифицировал соглашение об обмене информацией при исполнении судебных актов

    Милли Меджлис ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сфере обмена информацией при принудительном исполнении судебных и иных актов.

    Как сообщает Report, соответствующий законопроект был принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Соглашение "О сотрудничестве в области обмена информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц" было подписано 26 июня 2025 года и состоит из 25 статей.

    Документ направлен на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, а также законных интересов государства и других органов и организаций при исполнении соответствующих актов. Кроме того, соглашение предусматривает совершенствование взаимодействия между органами принудительного исполнения стран СНГ.

    Согласно документу, стороны в рамках сотрудничества по запросу обеспечивают получение информации, справок, документов или их заверенных копий от физических и юридических лиц, государственных органов и должностных лиц.

    При этом органы принудительного исполнения обязуются запрашивать, обрабатывать и использовать предоставленные данные исключительно в объеме, необходимом для достижения целей запроса.

    Также предусмотрено соблюдение требований информационной безопасности и конфиденциальности при обмене данными.

    Məhkəmə və digər aktların məcburi icrası üçün məlumat mübadiləsi üzrə əməkdaşlıq sazişi ratifikasiya edilib

