    Меллина Тенфиш: Колониальное наследие продолжает влиять на последующие поколения

    Внешняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 12:31
    Меллина Тенфиш: Колониальное наследие продолжает влиять на последующие поколения

    Колониальное наследие продолжает оказывать влияние на международные отношения, социальные структуры и положение меньшинств.

    Как передает Report, об этом заявила представитель Алжира Меллина Тенфиш на форуме "Усиление роли молодежи в постколониальный период" в Баку.

    По ее словам, современные международные конфликты и реакция на них со стороны глобальных институтов вызывают серьезные вопросы у молодежи в странах, ранее подвергшихся колонизации. В частности, она указала на проявления "двойных стандартов" при применении санкций и подходов к различным государствам.

    "Колониализм представляет собой не только территориальную экспансию, но и глубокую трансформацию общества, сопровождавшуюся изъятием ресурсов, культурной и исторической идентичности, а также установлением отношений доминирования", - отметила она.

    Тенфиш подчеркнула, что колониальная система включала физическое насилие, принудительные меры, голод и уничтожение населения, а также формирование устойчивых представлений о "вторичности" колонизированных обществ.

    По ее словам, подобные установки продолжают влиять на последующие поколения, включая восприятие идентичности, тела и социальных ролей. "Колониальные процессы также повлияли на межэтнические отношения и формирование границ, созданных без учета реальной социальной и культурной структуры регионов", - добавила она.

    Говоря об Алжир, Тенфиш отметила последствия французского колониального периода, включая насилие, разрушение населенных пунктов, депортации и репрессии, которые привели к глубоким социальным последствиям.

    Она также затронула тему отношений между Алжиром и Францией, подчеркнув, что вопрос колониального прошлого до сих пор не получил официального признания на уровне извинений.

    Бакинская инициативная группа (БИГ) Борьба с неоколониализмом Меллина Тенфиш Алжир
    Mellina Tenfiş: Müstəmləkə mirası gələcək nəsillərə təsir etməyə davam edir

