 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан увеличил экспорт фруктов и овощей

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре этого года Азербайджан экспортировал 549 369,51 тонн фруктов и овощей стоимостью 495 060,85 тыс. долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 56 585,59 тонн (11,48%) и 42 332,14 тыс. долларов (9,35%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За 11 месяцев экспорт фруктов и овощей составил 2,76% от общего объема экспорта Азербайджана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi