Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов почти на 9%

Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов почти на 9%

В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал томатов на сумму 149 млн долларов США, что на 8,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Только в июне Азербайджан экспортировал томатов на сумму 35,2 млн долларов, что на 24,2% больше по сравнению с показателем годичной давности.

За 6 месяцев экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 1,8 млрд долларов.