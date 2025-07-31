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Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов почти на 9%

Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов почти на 9% Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов почти на 9%
АПК
31 июля 2025 г. 10:53
Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов почти на 9%

В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал томатов на сумму 149 млн долларов США, что на 8,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Только в июне Азербайджан экспортировал томатов на сумму 35,2 млн долларов, что на 24,2% больше по сравнению с показателем годичной давности.

За 6 месяцев экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 1,8 млрд долларов.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s tomato export revenue grows by almost 9%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan tomat ixracından gəlirini 9 %-ə yaxın artırıb

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