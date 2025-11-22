Азербайджан увеличил доход от экспорта удобрений почти на 50%

За январь-октябрь 2025 года Азербайджан импортировал удобрений на сумму 75,08 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период стоимость экспорта удобрений из Азербайджана составила 153,867 млн долларов. Это на 49,6% больше, чем годом ранее.

Импорт удобрений составил 0,39% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,71%.

Напомним, что за 10 месяцев Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 40 млрд 862 млн долларов. Это на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На долю экспорта из внешнеторгового оборота пришлось 21 млрд 637 млн долларов, а импорта - 19 млрд 225 млн долларов. За последний год экспорт сократился на 4,9%, а импорт увеличился на 15,6%.