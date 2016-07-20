​Азербайджан усиливает возможности выхода на рынок сельскохозяйственных кооперативов

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Целью нового закона “О сельскохозяйственной кооперации” является создание крупных сельскохозяйственных учреждений на основе добровольного объединения производителей сельхозпродукции, эффективное использование их потенциала, производство конкурентоспособной сельхозпродукции и повышении ее производительности. Наряду с формированием и развитием сельскохозяйственных кооперативов, он сыграет важную роль в защите экономических, социальных и других интересов их участников. Об этом сообщили Report в Центре анализа экономических реформ и коммуникации.

Эксперт центра, доктор философии по экономике Рамиль Гусейн заявил, что создание сельскохозяйственных кооперативов – это требование времени и принятие этого закона окажет положительное влияние на развитие аграрной сферы.

По его словам, закон “О сельскохозяйственной кооперации” не только будет способствовать добровольному объединению малых хозяйств, но и усилит возможности выхода на рынок: "Согласно закону, при кооперативах будут организованы фермерские магазины, зеленые маркеты, кооперативные рынки, центры оптовой продажи. Этому служит и указ президента, в котором Кабинету министров поручено в течение трех месяцев выделить торговые места на рынках для сельскохозяйственных кооперативов и организовать торговую сеть при кооперативах".

Р.Гусейн отметил, что одним из важнейших пунктов президентского указа является поручение о подготовке в течение трех месяцев проекта "Государственной программы развития сельскохозяйственной кооперации в Азербайджанской Республике на 2017-2020 годы".