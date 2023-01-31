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Замминистра: Азербайджан уделяет особое внимание цифровизации госуслуг для фермеров

Замминистра: Азербайджан уделяет особое внимание цифровизации госуслуг для фермеров Производство конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции является одним из ключевых факторов развития экономики Азербайджана.
АПК
31 января 2023 г. 10:33
Замминистра: Азербайджан уделяет особое внимание цифровизации госуслуг для фермеров

Производство конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции является одним из ключевых факторов развития экономики Азербайджана.

Как передает Report, об этом заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сарван Джафаров заявил в ходе национального форума по аграрным консультациям.

По его словам, инновации в аграрную сферу играют важную роль, так как это способствует выработке новых знаний и опыта у фермеров.

Замминистра также заявил, что государство уделяет особое внимание цифровизации госуслуг для фермеров.

"ЕС, ФАО, ВБ и другие организации помогают нам в реализации наших проектов",- заявил он.

Сарван Джафаров добавил, что число фермеров в настоящий момент превышает 600 тысяч.

"Вместе с ФАО мы реализуем проект по усилению консультации аграрной службы и услуг",- отметил он.

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Версия на английском языке Deputy minister: State services for farmers are digitized in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Azərbaycanda fermerlər üçün dövlət xidmətləri rəqəmsallaşdırılır”

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