Азербайджан станет значимой аграрной страной региона благодаря Кельбаджару

Развитие Кельбаджара будет способствовать развитию всей республики

Освобожденный от армянской оккупации Кельбаджарский район - административно-территориальная единица, административным центром которого является город Кельбаджар. Кельбаджар получил статус административного района в 1930 году, это самый высокий горный район Азербайджана. Кельбаджар был одним из крупнейших экономических районов Азербайджана в советское время.

В сельском хозяйстве в основном развито животноводство и земледелие. Рельеф и климат играют важную роль в формировании почвенного покрова, рельеф Кельбаджарского района более благоприятен для развития животноводства. Горные луга, используемые в качестве летних пастбищ, занимают обширную площадь. На среднегорных и предгорных территориях Кельбаджара в соответствии с климатическими условиями можно развивать богарное земледелие, садоводство, виноградарство, овощеводство и табаководство. Значимость высокогорных территорий в том, что благодаря климатическим условиям и горным лугам они могут быть использованы в качестве летних пастбищ. Общая площадь лесов составляет около 30 тысяч гектаров.

Отметим, что в статистике 1980-х годов сельскохозяйственные угодья Кельбаджарского района занимали более 90 тысяч гектаров. В период оккупации в Азербайджане был нанесен серьезный удар по полукочевым животноводческим хозяйствам, так как животноводы не могли использовать альпийские луга на территории Кельбаджара. Все это отрицательно сказалось на развитии животноводства. После деоккупации Кельбаджарский район вернет себе былую славу.

На вопросы Report о предстоящей в Кельбаджаре работе ответил депутат, экономист-эксперт Вугар Байрамов.

По его словам, климат и природа района позволяют развивать животноводство. В частности, Кельбаджарский район был одним из ведущих районов в производстве мясопродуктов до оккупации.

В.Байрамов добавил, что Кельбаджар будет играть важную роль в снижении зависимости Азербайджана от импорта мясной продукции: “В настоящее время Азербайджан покрывает более 70% спроса на мясную продукцию за счет внутреннего производства. Азербайджан импортирует мясо, в том числе из соседней Грузии. С учетом потенциала наших районов, освобожденных от оккупации, Азербайджан будет удовлетворять более 90% спроса на мясную продукцию за счет местного производства. Устранение зависимости от импорта имеет важное значение. Это в том числе позволит восстановить экономическую активность. Развитие Кельбаджара будет способствовать развитию всей республики”.