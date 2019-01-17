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    Азербайджан сократил импорт пшеницы более чем на 15% в 2018 году

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Азербайджан импортировал 1 080 905,51 тонны пшеницы на сумму 205 967,01 тыс. долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объемы импорта сократились на 193 528,67 тонны или 15,2% в годовом сравнении, стоимость - на 21 200,81 тыс. долларов или 9,3%.

    В прошлом году импорт пшеницы составил 1,8% общего объема импорта страны.

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