Азербайджан сократил экспорт спиртных напитков на 23%

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь 2016 года в Азербайджане наблюдалась отрицательная годовая динамика экспорта алкогольных напитков.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за 9 месяцев текущего года экспортировано алкогольных и безалкогольных напитков на сумму 13 045,45 тыс. долларов, что на 6 115,42 тыс. долларов или 31,92% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.

За отчетный период экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,20% общего объема экспорта.

В Госкомитете сообщили, что за анализируемый период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков, в том числе уксуса, на сумму 45 297,71 тыс. долларов, что на 7 235,19 тыс. долларов или 13,77% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,73%.