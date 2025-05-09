Азербайджан снизил расходы на импорт фруктов и овощей из Турции более чем на 12%

Азербайджан снизил расходы на импорт фруктов и овощей из Турции более чем на 12%

Азербайджан снизил расходы на импорт фруктов и овощей из Турции более чем на 12%

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В январе-апреле этого года Азербайджан импортировал из Турции фрукты и овощи на сумму $6,351 млн, что на 12,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции. Только в апреле Турция экспортировала в Азербайджан фрукты и овощи на сумму $1,939 млн, что на 29,4% больше, чем годом ранее. За 4 месяца общая стоимость экспорта фруктов и овощей из Турции снизилась на 8% в годовом исчислении до $833 млн, а в апреле уменьшилась на 0,1% до $199 млн. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijan reduces costs of fruit, vegetable imports from Türkiye by over 12%