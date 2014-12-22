Азербайджан снизил производство водки на 15%

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь этого года в Азербайджане в производстве большинства спиртных напитков наблюдается положительная динамика. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в производстве шампанского, водки и ликера, напротив, наблюдается снижение.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство шампанских вин снизилось на 49,6%, достигнув 7,1 тысяч декалитров, ликера - на 53,2%, достигнув 78,3 тыс. дкл, водки - на 14,8%, достигнув 577,6 тыс. дкл. На данный момент резерв шампанских вин составляет 3,7 тыс. дкл, ликера - 75,6 тыс. дкл, водки - 35,4 тыс. дкл.

Наряду с этим, объем производства виноградного вина в годовом сравнении вырос на 38,2%, достигнув 937,7 тыс. дкл, товарного виноградного вина - на 39,5%, достигнув 896,2 тыс. дкл, коньячной продукции - на 54,5%, достигнув 163,5 тыс. дкл, пива - на 0,3%, достигнув 5 180,8 тыс. дкл. На данный момент резерв винограда на предприятиях составляет 813,5 тыс. дкл, столько же имеется товарного виноградного вина, коньяка - 28,5 тыс. дкл, пива - 229,4 тыс. дкл.