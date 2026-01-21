Азербайджан резко увеличил прибыль от продажи карбамида Украине
АПК
- 21 января, 2026
- 18:16
За первые 11 месяцев прошлого года Азербайджан экспортировал 520 989 т карбамида на сумму $163,4 млн.
Согласно расчетам Report, основанным на данных Госстаткома, это больше на 45% в стоимостном и на 1,8% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
За отчетный период Азербайджан продал Украине 388 299 т (+51%) на сумму $123,7 млн (в 2,2 раза больше, чем год назад), Канаде – 70 242 т на сумму $20,5 млн (год назад поставок не было), Аргентине – 22 408 т (+7,6 раза) на сумму $6,1 млн (+8,9 раза), Индии – 13 тыс. т на сумму $4,7 млн (год назад поставок не было), Турции – 10 900 т (-87%) на сумму $3,7 млн (-78%).
В 2024 году 50% экспортированного из Азербайджана карбамида в объеме 564 922 т пришлось на долю Украины.
Последние новости
18:42
Трамп и Зеленский проведут встречу сегодня в ДавосеДругие страны
18:39
Трамп: Венесуэла за полгода заработает больше, чем за последние 20 летДругие страны
18:39
Трамп раскритиковал политический и экономический курс ЕвропыВнешняя политика
18:32
Moody`s прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане в 2026-2027ггФинансы
18:26
Трамп рассказал, как показал Путину "мастер-класс" по урегулированию конфликтовВнешняя политика
18:25
Мирзоян: В урегулировании с Баку и Анкарой мы добились ощутимых успеховВ регионе
18:24
Moody`s: Рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит 3%Финансы
18:16
Азербайджан резко увеличил прибыль от продажи карбамида УкраинеАПК
18:08