Азербайджан резко увеличил прибыль от продажи карбамида Украине

За первые 11 месяцев прошлого года Азербайджан экспортировал 520 989 т карбамида на сумму $163,4 млн.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Госстаткома, это больше на 45% в стоимостном и на 1,8% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период Азербайджан продал Украине 388 299 т (+51%) на сумму $123,7 млн (в 2,2 раза больше, чем год назад), Канаде – 70 242 т на сумму $20,5 млн (год назад поставок не было), Аргентине – 22 408 т (+7,6 раза) на сумму $6,1 млн (+8,9 раза), Индии – 13 тыс. т на сумму $4,7 млн (год назад поставок не было), Турции – 10 900 т (-87%) на сумму $3,7 млн (-78%).

В 2024 году 50% экспортированного из Азербайджана карбамида в объеме 564 922 т пришлось на долю Украины.