    Азербайджан приостановил экспорт яиц с начала года

    Азербайджан приостановил экспорт яиц с начала текущего года, направив всю продукцию на удовлетворение внутреннего спроса.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Азербайджана Мурвет Гасанлы.

    По его словам, приостановка экспорта носит временный характер, так как уже подписаны новые экспортные контракты с США, и поставки яиц в эту страну планируется начать с мая.

    "Исполнение контрактов со странами Персидского залива, в свою очередь, должно начаться с апреля. Надеемся, что к тому времени конфликт на Ближнем Востоке будет урегулирован", - сказал Гасанлы.

    Он добавил, что ассоциация постоянно работает над поиском новых рынков сбыта и расширением географии экспорта. В частности, уже начались поставки продукции птицеводства в Китай. При этом, по его словам, экспорт в страны Центральной Азии затруднен из-за протекционистской политики и государственной поддержки местных птицеводческих предприятий.

    Гасанлы напомнил, что в прошлом году Азербайджан экспортировал более 100 млн яиц и получил около $11 млн дохода.

    Azərbaycan yumurta ixracını müvəqqəti dayandırıb
    Ты - Король

