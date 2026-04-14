АБР профинансировал 145 проектов в Азербайджане
- 14 апреля, 2026
- 18:10
Азиатский банк развития (АБР) профинансировал в Азербайджане 145 проектов на сумму около 5,5 млрд долларов.
Об этом Report сообщили в Министерстве финансов.
Министр финансов Сахиль Бабаев встретился с делегацией банка во главе с Леей Гутьеррес. На встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и АБР, в частности, проекты, реализуемые и планируемые к реализации в будущем в рамках финансово-технической поддержки банка.
С. Бабаев заявил, что Азербайджан придает большое значение партнерству с АБР, которое играет важную роль в устойчивом социально-экономическом развитии страны. В соответствии с национальными приоритетами развития разработана Стратегия странового партнерства между соторонами на 2025-2029 годы.
Среди ключевых направлений - диверсификация экономики, зеленое развитие, поддержка частного сектора, расширение доступа бизнеса к финансированию и развитие инфраструктуры.