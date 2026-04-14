АБР профинансировал 145 проектов в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) профинансировал в Азербайджане 145 проектов на сумму около 5,5 млрд долларов.

Об этом Report сообщили в Министерстве финансов.

Министр финансов Сахиль Бабаев встретился с делегацией банка во главе с Леей Гутьеррес. На встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и АБР, в частности, проекты, реализуемые и планируемые к реализации в будущем в рамках финансово-технической поддержки банка.

С. Бабаев заявил, что Азербайджан придает большое значение партнерству с АБР, которое играет важную роль в устойчивом социально-экономическом развитии страны. В соответствии с национальными приоритетами развития разработана Стратегия странового партнерства между соторонами на 2025-2029 годы.

Среди ключевых направлений - диверсификация экономики, зеленое развитие, поддержка частного сектора, расширение доступа бизнеса к финансированию и развитие инфраструктуры.