ADB indiyə qədər Azərbaycanda 145 layihəni maliyyələşdirib
- 14 aprel, 2026
- 17:50
İndiyə qədər Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Azərbaycanda 145 layihə üzrə təxminən 5,5 milyard ABŞ dolları məbləğində maliyyələşmə həyata keçirib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, nazir, ADB-nin Azərbaycan üzrə rəhbəri Sahil Babayev ölkəmizdə səfərdə olan Bankın Mərkəzi və Qərbi Asiya Departamentinin baş direktoru xanım Leah Gutierrezin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
Görüşdə Azərbaycanla ADB arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri, xüsusilə bankın maliyyə və texniki dəstəyi çərçivəsində icra olunan və gələcəkdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan layihələr müzakirə olunub.
S.Babayev bildirib ki, Azərbaycan AİB ilə tərəfdaşlığa böyük önəm verir, bu əməkdaşlıq çərçivəsində Bankın maliyyələşdirdiyi layihələr və göstərilən maliyyə-texniki dəstək ölkənin dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır. O, qeyd edib ki, ADB ilə tərəfdaşlığın davamı olaraq 2025–2029-cu illəri əhatə edən Ölkə Tərəfdaşlıq Strategiyası milli inkişaf prioritetlərinə uyğun şəkildə formalaşdırılıb.
Azərbaycanın ADB ilə əməkdaşlıqda iqtisadi diversifikasiya, yaşıl və davamlı inkişaf, eləcə də inklüziv artım kimi prioritetləri ön plana çəkdiyini vurğulayan nazir ölkəmizin Asiya İnkişaf Fonduna 2021–2027-ci illər üzrə töhfələr verən fəal tərəfdaş kimi çıxış etdiyini bildirib. Eyni zamanda, makroiqtisadi sabitliyin gücləndirilməsi, fiskal intizamın artırılması, dövlət maliyyə idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi, orta müddətli xərclər çərçivəsinin tətbiqi, şəffaflıq və idarəetmənin yaxşılaşdırılması, eləcə də dövlət müəssisələrinin səmərəliliyinin artırılması və özəl sektorun iqtisadiyyatda iştirakının genişləndirilməsi istiqamətində aparılan ardıcıl islahatlar diqqətə çatdırılıb.
Öz növbəsində, xanım L.Gutierrez Azərbaycanla əməkdaşlığın inkişafından məmnunluğunu ifadə edərək, ölkəmizin xüsusilə Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq (CAREC) proqramı çərçivəsində fəal iştirakını yüksək qiymətləndirib. O, ticarət, nəqliyyat və logistika əlaqələrinin gücləndirilməsinin regionda iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşməsi və dayanıqlı inkişafın təmin olunması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını bildirib.
Görüş zamanı, həmçinin nəqliyyat bağlantıları, su təchizatı və kommunal infrastrukturun modernləşdirilməsi, yaşıl enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Tərəflər özəl sektorun inkişafı, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlığın maliyyəyə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, kapital bazarlarının inkişafı və dövlət-özəl tərəfdaşlıq mexanizmləri (PPP) vasitəsilə investisiyaların cəlb edilməsi sahələrində birgə fəaliyyət imkanlarının genişləndirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər.