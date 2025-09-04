Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Азербайджан принял участие в совещании экспертов высокого уровня ОИС

    АПК
    • 04 сентября, 2025
    • 15:36
    Азербайджан принял участие в совещании экспертов высокого уровня ОИС

    Делегация Азербайджана во главе с руководителем аппарата Минсельхоза Азадом Джафарли приняла участие в совещании экспертов высокого уровня Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

    Мероприятие носило характер подготовительного заседания для определения и анализа вопросов, которые будут обсуждаться на предстоящей министерской конференции ОИС по развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

