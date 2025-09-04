Азербайджан принял участие в совещании экспертов высокого уровня ОИС

Делегация Азербайджана во главе с руководителем аппарата Минсельхоза Азадом Джафарли приняла участие в совещании экспертов высокого уровня Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Мероприятие носило характер подготовительного заседания для определения и анализа вопросов, которые будут обсуждаться на предстоящей министерской конференции ОИС по развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности.