Азербайджан принял участие в совещании экспертов высокого уровня ОИС
АПК
- 04 сентября, 2025
- 15:36
Делегация Азербайджана во главе с руководителем аппарата Минсельхоза Азадом Джафарли приняла участие в совещании экспертов высокого уровня Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.
Мероприятие носило характер подготовительного заседания для определения и анализа вопросов, которые будут обсуждаться на предстоящей министерской конференции ОИС по развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
Последние новости
16:42
В Азербайджане увеличена субсидия для производителей хлопкаАПК
16:36
В Азербайджане увеличились поступления по социальному страхованию, ОМС и от безработицыФинансы
16:33
Ронен Краус: Израиль и Азербайджан готовят до конца 2025 года несколько визитов высокого уровня -ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
16:25
Аллахшукюр Пашазаде избран сопрезидентом влиятельной международной организацииРелигия
16:20
Налоговые поступления от ненефтегазового сектора за 8 месяцев выросли на 9%Финансы
16:19
Отозван посол Азербайджана в БолгарииВнешняя политика
16:14
В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, среди пострадавших есть детиДругие страны
16:06
Посол: Экспорт из Украины в Азербайджан за 7 месяцев вырос почти на 9%Внешняя политика
16:02
Фото