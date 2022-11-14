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Азербайджан представлен на международной сельскохозяйственной выставке в Люксембурге

Азербайджан представлен на международной сельскохозяйственной выставке в Люксембурге Азербайджан представлен богатым ассортиментом продукции на международной сельскохозяйственной выставке Bazar International в Люксембурге.
АПК
14 ноября 2022 г. 09:31
Азербайджан представлен на международной сельскохозяйственной выставке в Люксембурге

Азербайджан представлен богатым ассортиментом продукции на международной сельскохозяйственной выставке Bazar International в Люксембурге.

Как передает Report, об этом говорится в репортаже Luxembourg Times.

Как отмечает издание, азербайджанский стенд на выставке заполнен свежими продуктами, в том числе гранатом, айвой, фейхоа. Также представлены вина, масла, пищевые добавки и пр.

Организаторы азербайджанского стенда пригласили выступить на выставке победителя джаз-фестиваля в Монтрё, пианиста Исфара Сарабского.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at Bazar International de Luxembourg 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Lüksemburqda beynəlxalq sərgidə zəngin məhsulları ilə təmsil olunur

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