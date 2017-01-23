Азербайджан был представлен на IX Берлинской конференции министров сельского хозяйства

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация во главе с замминистра сельского хозяйства Сейфеддином Талыбовым приняла участие на организованной в рамках выставки "Международная зеленая неделя-2017" (International Green Week - 2017) в столице Германии IX Берлинской конференции министров сельского хозяйства и Глобальном форуме продовольствия и сельского хозяйства.

Как сообщили Report из министерства, азербайджанская делегация присутствовала на официальной церемонии открытия "Международной зеленой недели-2017" и провела ряд двусторонних встреч.

В рамках мероприятия С.Талыбов провел презентацию стенда, где представлено около 20-ти азербайджанских компаний, и ознакомился с выставкой.

Кроме того, С.Талыбов принял участие на IX Берлинской конференции министров сельского хозяйства, организованной в рамках Глобального форума продовольствия и сельского хозяйства. В конце конференции была принята заключительная декларация.

Кроме того, азербайджанская делегация провела ряд двусторонних встреч с госсекретарем министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии Петером Блезером, замминистра сельского хозяйства Беларуси Леонидом Мариничем, замминистра сельского хозяйства Турции Мехметом Даниш и генсеком FAO Жозе Грациану да Силва.

На встречах обсудили вопросы создания совместных аграрных промышленных комплексов, импорта и стимулирования экспорта, определили дальнейшие шаги по реализации новых проектов и перспективы сотрудничества.