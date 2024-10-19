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Азербайджан отстоял свои права на 20 сортов винограда, присвоенных Арменией

Азербайджан отстоял свои права на 20 сортов винограда, присвоенных Арменией Azərbaycana aid 20-yə yaxın üzüm sortunun erməniləşdirilməsinin qarşısı alınıb
АПК
19 октября 2024 г. 16:32
Азербайджан отстоял свои права на 20 сортов винограда, присвоенных Арменией

Азербайджанским ученым удалось доказать принадлежность Азербайджану 20 сортов винограда, которые ранее были включены в Международный каталог Vitis (Vitis International Variety Catalogue - VIVC) как армянские, в каталог VIVC внесены соответствующие изменения.

Об этом Report сообщил директор Научно-исследовательского института виноградарства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана Вугар Салимов.

По его словам, самыми древними и ценными среди них являются Мелеи, Хиндогны, Мисгалы, Аг Алдара, Гусейны, Гюляби, Новраст и другие.

"Молекулярно-генетический анализ подтвердил азербайджанское происхождение этих сортов, и в каталоге VIVC были внесены соответствующие изменения. Помимо этого, в прошлом году в каталог VIVC были включены 10 местных азербайджанских сортов винограда с чистым геномом", - добавил В.Салимов.

Директор института отметил, что одними из важнейших задач НИИ является изучение, сохранение и устойчивое использование генетического разнообразия местных азербайджанских сортов винограда, возвращение исконных названий сортов, присвоенных армянами.

По его словам, согласно исследованиям, в Азербайджане, который является одним из старейших мест возделывания винограда, выращивалось около 600 сортов винограда. Но на данный момент в международных базах данных содержится информация о порядке 400 азербайджанских сортах винограда.

"С 2019 года в сотрудничестве с Институтом селекции винограда Гайльвайлерхоф (Германия) проведены молекулярно-генетические исследования более 350 местных сортов и форм винограда", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistanın mənimsədiyi 20 üzüm sortuna olan hüquqlarını müdafiə edib

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