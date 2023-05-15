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Азербайджан обсудил с Израилем направления деятельности в аграрной сфере

Азербайджан обсудил с Израилем направления деятельности в аграрной сфере Азербайджан хочет воспользоваться методами Израиля по эффективному использованию воды, его обширным опытом по очистке сточных вод.
АПК
15 мая 2023 г. 17:49
Азербайджан обсудил с Израилем направления деятельности в аграрной сфере

Азербайджан хочет воспользоваться методами Израиля по эффективному использованию воды, его обширным опытом по очистке сточных вод.

Об этом сообщил Report заведующий сектором министерства сельского хозяйства Тогрул Гафарбейли.

Он отметил, что, наряду с этим, Азербайджан хочет воспользоваться обширным опытом Израиля по выращиванию различных типов семян в более суровых климатических условиях при условии, что генетика семян не изменится.

T.Гафарбейли считает, что Израиль добился успехов в области интенсивного садоводства, внедрения систем капельного орошения в суперинтенсивном садоводстве: "Мы намерены извлечь из этого пользу. У нас есть несколько проектов с Израилем. Также открыто посольство Азербайджана в Израиле, что служит развитию двусторонних отношений”.

По его словам, в Азербайджане фермеры очень заинтересованы в применении инновационных решений в ирригационных системах: "Инвестиции в ирригационную систему оправдывают себя. Поэтому мы сотрeдничаем с Израилем и другими странами, где есть инновационные решения в этой области”.

Представитель министерства добавил, что израильские компании примут участие в 16-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке (Caspian Agro) и 28-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности, которые пройдут в Баку 17-19 мая.

Напомним, что Израиль разрабатывает 30-летний план по обеспечению водой аграрного сектора в Азербайджане. Национальное водное агентство Израиля - компания Mekorot подписала первое деловое соглашение с ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана". Кроме того, Министерством сельского хозяйства Азербайджана совместно с израильским Международным центром сельскохозяйственного обучения Арава (AİCAT) была объявлена программа стажировки для молодых специалистов, работающих в аграрной сфере.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İsraillə aqrar sahədə fəaliyyət istiqamətlərini açıqlayıb

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