    АПК
    • 07 мая, 2026
    • 18:14
    Азербайджан обсудил с АБР применение ИИ в аграрной сфере

    Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обсудили цифровую трансформацию и применение искусственного интеллекта в аграрной сфере.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, обсуждения между представителями министерства и АБР состоялись в рамках V Форума развития агробизнеса.

    Заместитель министра Ильхама Гадимова сообщила о важных шагах, предпринимаемых Азербайджаном в области цифровой трансформации сельского хозяйства, применения искусственного интеллекта, развития фермероориентированных услуг и климатоустойчивого сельского хозяйства, и указала на значимость сотрудничества с международными партнерами в этом вопросе.

    Представитель АБР Цзянфэн Чжан, в свою очередь, сообщил, что сотрудничество с Азербайджаном является одним из приоритетных направлений для банка.

    Он подчеркнул заинтересованность АБР в расширении совместной деятельности по вопросам устойчивого развития сельского хозяйства, эффективного управления водными ресурсами, внедрения инноваций и технологий.

    Стороны провели широкий обмен мнениями по вопросам цифровизации сельского хозяйства и внедрения решений на основе искусственного интеллекта, создания систем аналитической поддержки для фермеров, модернизации ирригационных систем и эффективного управления водными ресурсами, развития агрострахования и финансовых инструментов, а также продвижения климатически устойчивых моделей сельского хозяйства. Также обсуждалась реализация инновационных пилотных проектов в регионах, изучение и применение передового опыта азиатских стран в животноводстве и аграрном производстве", - отмечает министерство.

    Наряду с этим обсуждались реализация инновационных пилотных проектов в регионах, внедрение подходов "умное село" и "умный фермер", а также возможности изучения и применения опыта передовых азиатских стран в области животноводства и аграрного производства.

    Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в аграрной сфере.

    Ильхама Гадимова Цзянфэн Чжан Министерство сельского хозяйства Азербайджана Искусственный интеллект Азиатский банк развития (АБР)
    Azərbaycan ADB ilə aqrar sahədə süni intellektin tətbiqini müzakirə edib

