Азербайджан закупил у Украины замороженную говядину на 16,5 млн долларов

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В январе-ноябре прошлого года Азербайджан импортировал из Украины 5,39 тыс. тонн замороженной говядины на 16,5 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой украинские СМИ, это следует из данных Государственной фискальной службы Украины.

Украина по итогам января-ноября 2018 года экспортировала 38,07 тыс. тонн свежего и замороженного мяса. При этом на внешние рынки поставлено 14,3 тыс. тонн свежей или охлажденной говядины (январь–ноябрь 2017 года - 10,98 тыс. тонн) и 23,7 тыс. тонн замороженной говядины (январь–ноябрь 2017 года - 26,88 тыс. тонн).

Основным импортером свежей и охлажденной говядины стали Беларусь (12,2 тыс. тонн на 35,2 млн долларов) и Турция (2,01 тыс. тонн на 5,9 млн долларов).

Замороженную говядину экспортировали в Казахстан и Беларусь. Так, в указанном периоде в Казахстан экспортировано 6,19 тыс. тонн на 15,1 млн долларов, в Беларусь - 4,94 тыс. тонн на 16,5 млн долларов.

Таким образом, Беларусь закупила в Украине более 17 тыс. тонн (45%) свежей и замороженной говядины на сумму 40,3 млн долларов, став главным покупателем украинской говядины.