Азербайджан к 2022 году выйдет на второе место в СНГ по продажам муки

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан к 2022 году выйдет на второе место в СНГ по объемам продаж муки.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, так считают аналитики BusinesStat.

Согласно данным "Анализа рынка муки в странах СНГ", подготовленного BusinesStat, рыночная доля Азербайджана на пространстве СНГ к этому времени составит 9,8%.

Наибольший объем продаж муки среди стран СНГ приходился на Россию, доля которой в совокупном показателе в 2013-2017 гг. колебалась от 44,4% в 2013 году до 50% в 2016 году. Второе место по данному показателю занимал Узбекистан (10,1-10,8%), третье место занимала Украина (в пределах 8,8-10,5%), 4-е - Казахстан (8,9%).

"Россия останется лидером по продажам муки среди стран СНГ с достаточно стабильной долей в общем показателе - в пределах 49,8-50% (49,9% в 2022 году). Второе место по продажам муки в регионе в 2022 году, обогнав Узбекистан, займет Азербайджан с долей 9,8% от общего объема рынка. Третье место будет занимать Узбекистан с долей 9,2% от совокупных продаж муки в странах СНГ, а Казахстан сохранит четвертое место (8,5%)", - отмечается в данных BusinesStat.